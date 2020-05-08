Врачам в Италии резко урезали зарплату в разгар COVID-19: они удивили решением

В Италии из-за пандемии COVID-19 врачам существенно урезали заработную плату.

Об этом вечером в пятницу, 8 мая, в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" рассказал врач-хирург Юрий Сак, которому довелось помогать итальянским коллегам и набираться у них опыта борьбы с COVID-19.

"Зарплата в Италии изменилась в сторону уменьшения. Зарплата врача в Италии зависит от работы в госпитале и консультаций вне госпиталя. И вот эти консультации в период эпидемии отпали и зарплата врача уменьшилась", – рассказал он.

Хирург отметил, что несмотря на это врачи продолжали спасать жизни людей.

"Нам ответили, что ни один врач не уволился и никуда не перевелся. Они очень сплочённые и очень дорожат местом, где работают. Они очень коммуникабельные, готовы делиться опытом", – добавил Сак.

Юрий Сак

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными коронавирусом, связана с ошибками в расчетах местной власти.

Вскоре президент Владимир Зеленский пригрозил чиновникам увольнением из-за зарплат медиков.

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