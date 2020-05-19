Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через соседский забор

Коронавирусом нового типа, теоретически, можно заразится, разговаривая с соседом через ограждение сада, если кто-то из двоих уже болен CОVID-19.

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Об этом заявил доктор Эндрю Престон, читающий лекции по микробному патогенезу в английском Университете Бата. Ответы специалиста на вопросы о различных способах передачи вируса опубликовало Daily Mail.

"Типичный прочный забор высотой 6 футов создаст физический барьер, который заблокирует попадание загрязненных капель между вами и соседом", – отметил он.

CОVID-19 можно подхватить, разговаривая с уже инфицированным соседом через забор

По словам доктора Престона, для того, чтобы предотвратить попадание слюны при разговоре с соседом даже через забор, нужно придерживаться определенной дистанции.

"Тем не менее, все-таки желательно держать двухметровое расстояние между вами, а не стоять прямо возле забора. Если же он ниже, социальное дистанцирование еще более важно", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые подтвердили в своем исследовании, что коронавирусом можно заразиться через глаза.