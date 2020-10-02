Врач из Израиля о пандемии COVID-19: нас ждет еще пару лет хаоса

Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.

В интервью "Гордону" доктор заявил, что люди смогут вернуться к привычной жизни после того, как станет широко доступна вакцина от COVID-19.

"Скорее всего, через пару лет, когда появится и станет широко доступна вакцина. До конца 2021 года, я думаю, останется, как сейчас", – сказал инфекционист.

Он привел в пример ситуацию с пандемией испанского гриппа.

"Тогда не было прививок, не было лекарств, эпидемия длилась около трех лет, умерло более 50 млн человек. Я надеюсь, мы справимся быстрее, потому что у нас есть наука и медицина. Но пару лет хаоса нас еще ждет", – подчеркнул Качман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой врач из Израиля высказал мнение, что появление вакцины от коронавируса еще не будет означать победу над ним.

Борис Гриль отметил, что все будет зависеть от того, как долго будут сохраняться антитела. Если на протяжении всей жизни, тогда о победе над коронавирусом действительно можно говорить. Но если речь идет о периоде в 3-4 месяца, то это не так.