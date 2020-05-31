Врач из Италии заявил о победе над СOVID-19 в стране

Один из ведущих итальянских врачей Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная болезнь СOVID-19 теряет свою активность в стране. По его словам, смертность от коронавируса в регионе значительно упала.

В интервью Rai Radiotelevisione Italiana Зангрильо отметил, что клинически вируса больше не существует в Италии.

"Мазки, которые были выполнены за последние 10 дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая была абсолютно маленькой по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад", – сказал он.

Зангрильо отметил, что некоторые эксперты слишком паникуют по поводу возможной второй волны пандемии, а политики должны вернуть страну к нормальной жизни.

"Мы должны вернуться к нормальной стране. Кто-то должен взять на себя ответственность за терроризм страны", – добавил он.

Вместе с тем, правительство Италии призвало к осторожности, заявив, что праздновать полную победу над коронавирусом рано.

"Я бы предложила тем, кто уверен, что коронавирус не ввел нас в заблуждение, дождаться научных данных, которые бы подтвердили тезис о том, что вирус исчез. А пока мы должны рекомендовать итальянцам соблюдать максимальную осторожность, придерживаться физической дистанции, избегать больших групп, часто мыть руки и носить маски", – заявила заместительница министра здравоохранения Италии Сандра Зампа.

Отметим, что Италия занимает третье место в мире по количеству погибших от COVID-19 – с тех пор, как вспышка заболевания была обнаружена 21 февраля в стране умерло 33 415 человек. Кроме того, Италия занимает шестое место в мире по числу случаев заболевания COVID-19 – 233 019.

Однако число новых инфекций и смертельных исходов в мае значительно снизилось, и страна сняла некоторые из самых жестких карантинных ограничений. За прошлые сутки, 30 мая, коронавирусом в Италии заразились 333 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.