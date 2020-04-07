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7 апреля • обновлено в 17:57
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Врач из Италии раскрыл подробности лечения коронавируса, которые поразили сеть

1.1т
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В сети опубликовали пост итальянского патологоанатома, который рассказал неприятные подробности лечения от коронавируса, мотивируя людей соблюдать карантин и меры безопасности.

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Его опубликовала украинская журналистка в Италии Марианна Сороневич. По ее словам, если кому-то покажутся эти слова преувеличением, то только потому что эпидемия еще набрала полную силу в его городе.

""Я не могу сидеть дома 40 дней..." – не волнуйтесь, врачи введут вам в глотку трубку, подобную той, которой вы поливаете огород, а затем протолкнут ее по трахее вниз. Вам будут продувать легкие в течение 15 дней, а вы будете неподвижно лежать в постели. Одинокий! Под легкой анестезией, с пневмонией и лихорадкой в 39 градусов", – отметил патологоанатом.

"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть

interfax.com.ua

Он подчеркнул, что у гипотетического пациента будет 15-20 дней, чтобы смотреть только в стену, в то время как ему будут ставить капельницы, мерить давление, температуру, насыщать кровь кислородом.

"Вам будут брать кровь не только из вен, но и из артерий, а они расположены гораздо глубже и их труднее найти. Вы будете ходить по большому под себя или, если успеете, то в судно. Вам будут вставлять катетер в мочевой пузырь", – описывает врач процесс лечения.

Он отметил, что у пациента появятся пролежни, которые могут быть очень глубокими – до кости, а также они воняют и болят.

"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть

Даже когда пациента выпишут из больницы, ему придется долго принимать лекарства.

"У вас будут длительные воспаление и долгие страдания. В худшем случае, вы можете заразиться какими-то устойчивыми бактериями, но это не важно – вам всего 20 лет, у вас есть вся жизнь для лечения. Приятной прогулки!" – отметил врач.

Он также добавил, что это все произойдет, если будет место в больнице и свободный аппарат искусственной вентиляции легких.

"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть

"То есть, если вы живете в Украине, а не в Италии, Испании или Германии, в большинстве случаев вас минует подобная судьба, потому что аппаратов искусственной вентиляции легких просто на всех не хватит .... Вы погаснете в постели своего дома", – резюмировал патологоанатом.

Пост вызвал бурное обсуждение в соцсети, мнения пользователей разделились. Большинство считает, что все же нужно соблюдать карантин, чем потом проходить ужасные процедуры, некоторые сочли его преувеличенным.

"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть
"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть
"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть
"Будете ходить под себя и долго страдать!" Крик души итальянского патологоанатома о коронавирусе поразил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве Украины назвали самый опасный способ передачи коронавируса – капельным путем от человека к человеку и через грязные поверхности.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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