Официальные данные от Министерства здравоохранения Беларуси о количестве зараженных коронавирусом можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших от заболевания на пять или даже на семь.

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Потому что на всех уровнях, начиная от районных больниц, скрываются цифры в статистике. Об этом заявил беларусский врач из Гродно Александр Лобан в интервью "Апострофу".

Александр Лобан radiosvoboda.org

"Лукашенко сам сказал, что коронавирусные пневмонии сейчас составляют 30% от всех зарегистрированных случаев этого заболевания. Но в настоящее время такая эпидемическая обстановка в стране и такая низкая чувствительность тестов, что практически каждая пневмония должна рассматриваться как коронавирусная. Пневмония, вызванная другим возбудителем, может встречаться сейчас за редким исключением. Они ставят в диагнозах "неуточненная пневмония", соответственно эти случаи не попадают в статистику по COVID-19", – сказал врач.

Лобан привел в пример официальную статистику за 5 мая – около 18 300 больных и 107 смертельных случаев. По его словам, это совершенно не соответствует действительности.

"Журналисты не могут узнать актуальную информацию. Скорее всего, есть строгое указание не разглашать эти данные. Количество умерших совершенно не соответствует действительности. Цифры, которые дает МЗ, можно умножать даже не на три, а на пять, на семь. В районных центрах десятки умерших. Но у людей фиксируются другие диагнозы", – отметил медик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Еврокомиссии заявили, что ЕС сможет полностью открыть границы только когда пандемия коронавируса не просто пойдет на спад, а будет под полным контролем.