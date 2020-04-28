В сеть попало видео разговора жителя города Витебск (Беларусь) и его лечащего врача, в котором последний рассказывает о ситуации, которая сложилась в медучреждении – тестов для определения коронавируса нет, мест в больницах тоже нет, а весь город "заражен пневмонией".

Видео появилось на канале "Баста" в Youtube. По словам доктора, больных пневнонией селят в одни палаты с больными коронавирусом, поскольку не знают точного диагноза (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Я тебе еще лучше сделал, развел тебя в другую палату, хорошо все, прекрасно. Поступила новая партия. Весь город загружен пневмонией, "короны" очень много. Почти везде корона. Больных девать некуда, вчера уже повезли чисто одни "короны", подтвержденные – в хирургическое отделение, на других забили, класть некуда. Что сделали дальше, неврологическое отделение, слышишь меня?", – говорит врач.

Александр Лукашенко Коллаж

По его словам, страна оказалась не готовой к эпидемии, больных коронавирусом даже негде лечить.

"Когда вы поступили, палаты были пустые, потому что мы ждали поступления, и оно началось, это поступление. Через неделю. Рассчитывали, что это небольшой всплеск будет, мы вас пролечим, выпишем и тогда других запустим. А видите, что случилось? Больше скажу, вчера вопрос стоял чтобы сюда даже могли с Covid-19 положить. Людей класть некуда, понимаете? Ну не готовы мы к этой эпидемии!", – отметил врач.

Он рассказал, что в медучреждении нет тестов для определения коронавируса – на все отделение "всего несколько тестов".

Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс. Второй партии, что после вас поступили, мы не сделали никому. Все они лежат нетестированные с первого числа. Нет тестов, если бы были, я бы их направо и налево делал. Нет. И это не от меня зависит. И руководство наше об этом знает, значит и еще выше знают, что нет этих тестов", – пожаловался доктор.

Отметим, в Беларуси коронавирус начал резко набирать темп, за последние сутки (27 апреля) официально было подтверждено почти 900 новых случаев.

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает настаивать, что в стране не нужно вводить карантин.

Также он ранее отличился рядом неожиданных заявлений о методиках лечения коронавируса, а поначалу и вовсе отрицал существование инфекции.

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