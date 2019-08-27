"Впервые за всю историю человечества": в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Стремительное таяние ледников в Гренландии, где только в июле растаяло 179 млрд тонн льда, пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация, заявил на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщают "Новости ООН".

"Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижской соглашения по климату в 2015 году. - Ред.), и научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по концу века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года", - заявил глава ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "Новости ООН"

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Много обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются. Более того, мероприятий, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно.

"Саммит "Большой семерки"- прекрасная возможность обратиться к международному сообществу ... Страны "семерки" должны стать примером для других стран", - сказал глава ООН.

Гутерриш подчеркнул, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории, и 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", - сказал генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Бразилию накрыло рекордное количество лесных пожаров, которое на 83% превысило показатели прошлого года. 19 августа пожар был настолько сильным, что дым от него вызвал частичное затмение и отключение электричества в Сан-Паулу, и что он был виден даже из космоса.

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