Задержания в Беларуси и 100 лет БНР.

Или просьба к украинским журналистам не повторять историю вознесения Савченко.

Начинается разгон о задержании Статкевича и десятков других митингующих. Согласен. Это факт - задержали.

Но есть и другой факт, точнее факты, которые начинаются словами "впервые за последние 20 (или больше) лет".

Впервые за последние 25 лет власти разрешили акцию в центре города

Впервые праздник сопровождается информационным фоном СМИ, в том числе государственных, с общей позитивной тезисной базой

Впервые к празднованию подключился малый и средний бизнес

Впервые на празднике будет выступать владелец крупнейшего онлайн-СМИ, которое, кстати широко освещает тему БНР (тоже впервые)

Впервые в Национальном историческом музее проходит выставка 100 лет БНР с экспонатами, которые нашли в том числе в "Закрытых" фондах

Впервые за последние 20 лет власти официально не только не препятствуют использованию национальной символики, но и называют её "исторической"

Впервые реклама акции спокойно проходила на крупнейших рекламных площадках столицы

Впервые власти дают согласие и даже помогают устанавливать памятники и памятные знаки на местах, связанных с БНР

Впервые акции синхронно разрешены ещё в 7 городах страны, в 3 из них тоже будет формат праздника/

И, наконец, впервые, крупнейшие политические партии страны договорились о единой повестке и формате.

Но есть и задержания. А вот тут интересно - часть активистов, и политических лидеров решили, что просто отпраздновать 100-летний юбилей БНР без шествия не есть хорошо. И взялись его провести, даже без разрешения властей. Результат можно было предсказать - задержания.

И вот тут интересна позиция сторонников шествия: они не выдвигали альтернативных лозунгов, они не формулировали альтернативной повестки. "Генеральный Секретарь" оргкомитета партии Статкевича, который ещё год назад был пророссийским коммунистом 5.03. в эфире Белсат заявил, что он вообще даже не собирается на праздник после своего шествия. То есть задача была пойти. Предсказуемо, что власть таких будет задерживать.

Вопрос: так какая же цель акции в таком случае?

Вот и получается, что перед оперным театром как минимум 3-5 тысяч человек празднуют. На площади Якуба Колоса собирались 200-250 человек из которых около 60 было задержано.

Власть, естественно, тоже не "белая и пушистая" - принимаются меры, чтобы уменьшить количество участников празднования - задержания, попытки помешать доехать до Минска. В конце концов перед домом моей семьи уже 4-й час ходит наряд милиции а на выезде дежурит машина ГАИ.

Получается несколько интересных вопросов вокруг даты и праздников: - кому выгодны задержания?

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С одной стороны, Статкевичу и компании - даже если бы не "винтили" на месте сбора, они бы сделали всё возможное для провокации милиции. Например, пошли бы в сторону администрации президента, решили бы погулять к минобороны, российскому посольству и т.д. Это картинка - шествие, по моему убеждению (поскольку не было озвучено целей и планов) было либо бессмысленно тупо - походить чтобы походить. Либо, что более логично, должно было завершиться картинкой задержаний. Это, пресса, информационный повод, напоминание о себе (а не БНР и празднике) и, в конце концов - это одно из обоснований нужности при поиске бюджетов на ближайшее время.

С другой стороны власти - задержание части оппозиционных лидеров на фоне спокойного проведения акции остальными вбивает ещё больший клин между различными группами оппонентов (хотя они и так не особо дружат между собой).

И, наконец, говоря о теме Статкевича, стоит как минимум не повторять опыт Савченко.

Статкевич заслуживает уважения как политический узник, последовательный оппонент Лукашенко.

Но, как говорят "скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты". Правая рука Статкевича, его "генеральный секретарь" ещё год назад был коммунистом, пророссийским коммунистом. Руководитель могилёвского отделения "оргкомитета партии" Статкевича известна своими высказываниями за "русский мир", её муж - активист НОДа.

Станислав Шушкевич, который сегодня вновь в "одной лодке" со Статкевичем в 2011 году призывал Путина ввести войска в Беларусь для "защиты демократии".

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Наилучшим комментарием по задержаниям и празднованию, я считаю слова руководителя Рады БНР (той самой БНР - правительства в изгнании, которое существует до сих пор) Ивонки Сурвилы, которые она сказала по информации о "превентивных задержаниях" в Беларуси 2 дня назад:

"Я вельмі спачуваю спадару Някляеву, Сіўчыку, Вінярскаму, што іх арыштавалі. Вельмі шкадую, што гэта здарылася. Але я была б вельмі супраць таго, каб зрываць святкаванне з гэтай нагоды. Я хачу, каб наш народ адзначыў свята абсалютна прыстойна і прыгожа. І дзеля гэтага, магчыма, трэба пацярпець гэтыя ахвяры. Перадаю ім прывітанне, вельмі іх люблю, вельмі цудоўныя людзі. Вельмі шкадую, што яны не будуць у гэты дзень на волі".