УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич
Эксперт Украинского Института БудущегоВсе статьи автора

В Беларуси опять массовые задержания

2.3т

Задержания в Беларуси и 100 лет БНР.

Или просьба к украинским журналистам не повторять историю вознесения Савченко.

Начинается разгон о задержании Статкевича и десятков других митингующих. Согласен. Это факт - задержали.

Но есть и другой факт, точнее факты, которые начинаются словами "впервые за последние 20 (или больше) лет".

Впервые за последние 25 лет власти разрешили акцию в центре города

Впервые праздник сопровождается информационным фоном СМИ, в том числе государственных, с общей позитивной тезисной базой

Впервые к празднованию подключился малый и средний бизнес

Впервые на празднике будет выступать владелец крупнейшего онлайн-СМИ, которое, кстати широко освещает тему БНР (тоже впервые)

Впервые в Национальном историческом музее проходит выставка 100 лет БНР с экспонатами, которые нашли в том числе в "Закрытых" фондах

Впервые за последние 20 лет власти официально не только не препятствуют использованию национальной символики, но и называют её "исторической"

Впервые реклама акции спокойно проходила на крупнейших рекламных площадках столицы

Впервые власти дают согласие и даже помогают устанавливать памятники и памятные знаки на местах, связанных с БНР

Впервые акции синхронно разрешены ещё в 7 городах страны, в 3 из них тоже будет формат праздника/

И, наконец, впервые, крупнейшие политические партии страны договорились о единой повестке и формате.

Новости
Так ли сильна РПЦ, как о ней говорят?

Но есть и задержания. А вот тут интересно - часть активистов, и политических лидеров решили, что просто отпраздновать 100-летний юбилей БНР без шествия не есть хорошо. И взялись его провести, даже без разрешения властей. Результат можно было предсказать - задержания.

И вот тут интересна позиция сторонников шествия: они не выдвигали альтернативных лозунгов, они не формулировали альтернативной повестки. "Генеральный Секретарь" оргкомитета партии Статкевича, который ещё год назад был пророссийским коммунистом 5.03. в эфире Белсат заявил, что он вообще даже не собирается на праздник после своего шествия. То есть задача была пойти. Предсказуемо, что власть таких будет задерживать.

Вопрос: так какая же цель акции в таком случае?

Вот и получается, что перед оперным театром как минимум 3-5 тысяч человек празднуют. На площади Якуба Колоса собирались 200-250 человек из которых около 60 было задержано.

Власть, естественно, тоже не "белая и пушистая" - принимаются меры, чтобы уменьшить количество участников празднования - задержания, попытки помешать доехать до Минска. В конце концов перед домом моей семьи уже 4-й час ходит наряд милиции а на выезде дежурит машина ГАИ.

Получается несколько интересных вопросов вокруг даты и праздников: - кому выгодны задержания?

Новости
Лукашенко боится повторить путь Крыма и Донбасса

С одной стороны, Статкевичу и компании - даже если бы не "винтили" на месте сбора, они бы сделали всё возможное для провокации милиции. Например, пошли бы в сторону администрации президента, решили бы погулять к минобороны, российскому посольству и т.д. Это картинка - шествие, по моему убеждению (поскольку не было озвучено целей и планов) было либо бессмысленно тупо - походить чтобы походить. Либо, что более логично, должно было завершиться картинкой задержаний. Это, пресса, информационный повод, напоминание о себе (а не БНР и празднике) и, в конце концов - это одно из обоснований нужности при поиске бюджетов на ближайшее время.

С другой стороны власти - задержание части оппозиционных лидеров на фоне спокойного проведения акции остальными вбивает ещё больший клин между различными группами оппонентов (хотя они и так не особо дружат между собой).

И, наконец, говоря о теме Статкевича, стоит как минимум не повторять опыт Савченко.

Статкевич заслуживает уважения как политический узник, последовательный оппонент Лукашенко.

Но, как говорят "скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты". Правая рука Статкевича, его "генеральный секретарь" ещё год назад был коммунистом, пророссийским коммунистом. Руководитель могилёвского отделения "оргкомитета партии" Статкевича известна своими высказываниями за "русский мир", её муж - активист НОДа.

Станислав Шушкевич, который сегодня вновь в "одной лодке" со Статкевичем в 2011 году призывал Путина ввести войска в Беларусь для "защиты демократии".

Новости
Теперь уже Назарбаев торгует картой Донбасса

Наилучшим комментарием по задержаниям и празднованию, я считаю слова руководителя Рады БНР (той самой БНР - правительства в изгнании, которое существует до сих пор) Ивонки Сурвилы, которые она сказала по информации о "превентивных задержаниях" в Беларуси 2 дня назад:

"Я вельмі спачуваю спадару Някляеву, Сіўчыку, Вінярскаму, што іх арыштавалі. Вельмі шкадую, што гэта здарылася. Але я была б вельмі супраць таго, каб зрываць святкаванне з гэтай нагоды. Я хачу, каб наш народ адзначыў свята абсалютна прыстойна і прыгожа. І дзеля гэтага, магчыма, трэба пацярпець гэтыя ахвяры. Перадаю ім прывітанне, вельмі іх люблю, вельмі цудоўныя людзі. Вельмі шкадую, што яны не будуць у гэты дзень на волі".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ТышкевичИгорь Тышкевич
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Объект
протест
Источник
Источник:Facebook Игоря Тышкевича
Поделиться в Facebook

Наши блоги