Впервые за 12 лет: Трамп внес кандидатуру на посла в Беларуси

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуры на должности послов в Украине и Беларуси.

Кандидатом в послы в Беларуси является Джули Фишер, сообщается на сайте Белого дома.

Она работала помощником заместителя государственного секретаря.

Стоит отметить, что США и Беларусь отозвали своих послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.

Кандидатом на пост посла в Украине является бывший военный атташе в Москве Кит Дейтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дейтон является стратегическим советником от США в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины. Также с 2010 года он является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии.