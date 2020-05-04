Впервые за 12 лет: Трамп внес кандидатуру на посла в Беларуси

Юрий Сергиенко Мир 00:45, 5.05.2020 Обновлено: 00:50, 5.05.2020

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуры на должности послов в Украине и Беларуси.

Кандидатом в послы в Беларуси является Джули Фишер, сообщается на сайте Белого дома.

Она работала помощником заместителя государственного секретаря.

Стоит отметить, что США и Беларусь отозвали своих послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.

Кандидатом на пост посла в Украине является бывший военный атташе в Москве Кит Дейтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дейтон является стратегическим советником от США в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины. Также с 2010 года он является директором Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии.

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Мир

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