Впервые в истории: Трамп встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. Подробности

Президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Впервые в истории представители двух стран пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, передает The Gurdian (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Президент Трамп только что стал первым президентом США, который посетил нашу страну. Это является выражением его готовности устранить агрессию прошлого и открыть новое будущее", – сказал Ким Чен Ын.
The Gurdian / AFP
The Gurdian / Reuters Tv
По словам лидера КНДР, он узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, который президент США активно ведет.
В ответ американский лидер заявил, что ждал этого момента, а посещение КНДР является для него большой честью.
Reuters Tv
"Это для меня большая честь. Я этого не ожидал. Переступить эту черту было большой честью –большой прогресс был достигнут, и это знак большой дружбы. Я хочу поблагодарить вас. Мы собираемся пойти и немного поговорить. Происходит много позитивных событий... мы встретились, и мы полюбили друг друга с первого дня. И это очень важно", – добавил президент США.
RadioSvoboda
Во время пресс-конференции Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США. Лидер КНДР вежливо поблагодарил за это. В ответ он пригласил коллегу посетить Пхеньян.
"Когда я писал в соцсети, если бы он не появился, пресса выставила бы меня в очень плохом свете, так что благодаря вам, мы оба выглядим, хорошо, я это ценю", – отметил Трамп.
RT
Как сообщал OBOZREVATEL:
Переговоры Ким Чен Ын и Трампа провалились в феврале из-за требований президента США закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном.
Лидер КНДР прибыл на станцию Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон, поразил своим кортежем.
Также он попал в курьезную ситуацию с переводчиком — на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме тот не поспел за президентом и был вынужден бежать.
Дональд Трамп, прибыв в столицу Вьетнама Ханой на встречу с Ким Чен Ыном, неуверенной походкой спустился с самолета, чем вызвал обсуждение в сети.
Переговоры завершились раньше запланированного, после чего власти США и Южной Кореи отменили военные учения на Корейском полуострове.
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