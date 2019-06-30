Впервые в истории: Трамп встретился с Ким Чен Ыном в КНДР. Подробности

Президент США Дональд Трамп 30 июня встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Впервые в истории представители двух стран пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, передает The Gurdian (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Президент Трамп только что стал первым президентом США, который посетил нашу страну. Это является выражением его готовности устранить агрессию прошлого и открыть новое будущее", – сказал Ким Чен Ын.

The Gurdian / AFP

The Gurdian / Reuters Tv

По словам лидера КНДР, он узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, который президент США активно ведет.

В ответ американский лидер заявил, что ждал этого момента, а посещение КНДР является для него большой честью.

Reuters Tv

"Это для меня большая честь. Я этого не ожидал. Переступить эту черту было большой честью –большой прогресс был достигнут, и это знак большой дружбы. Я хочу поблагодарить вас. Мы собираемся пойти и немного поговорить. Происходит много позитивных событий... мы встретились, и мы полюбили друг друга с первого дня. И это очень важно", – добавил президент США.

RadioSvoboda

Во время пресс-конференции Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить США. Лидер КНДР вежливо поблагодарил за это. В ответ он пригласил коллегу посетить Пхеньян.

"Когда я писал в соцсети, если бы он не появился, пресса выставила бы меня в очень плохом свете, так что благодаря вам, мы оба выглядим, хорошо, я это ценю", – отметил Трамп.

RT

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся