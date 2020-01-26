Впервые в истории: израильтянам разрешили ездить в Саудовскую Аравию

Израильским гражданам разрешили совершать поездки в Саудовскую Аравию.

Соответствующую директиву подписал глава Министерства внутренних дел Израиля Арье Дери. Об этом сообщает газета Haaretz.

СМИ пишут, что подобное происходит впервые в истории страны, однако некоторые израильтяне – в основном, представители арабской общины – и ранее ездили в Саудовскую Аравию, без официального разрешения.

Израильтянам разрешили ездить в Саудовскую Аравию il4u.org.il

Новая директива МВД была принята при координации с израильскими службами безопасности и МИД страны.

Отмечается, что поездки в Саудовскую Аравию будут разрешены для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий уже выполнил все необходимые формальности с саудовской стороной.

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