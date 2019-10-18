Впервые в истории: две астронавтки отправились в открытый космос с МКС

Две американских астронавтки, Кристина Кук и Джессика Меир,18 октября вышли в открытый космос с борта Межднуродной космической станции.

Это первый выход в космос одновременно двух женщин, сообщили в NASA. Меир и Кук будут проводить замену контроллера питания (чтобы посмотреть трансляцию, скрольте до конца страницы).

"Вышедший из строя блок питания не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной ранее в этом месяце, обеспечить дополнительную мощность станции", – уточнили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космоса США.

Кристина Кук и Джессика Меир NASA

Ожидается, что астронавтки будут пребывать за бортом МКС минимум шесть часов.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года к Международной космической станции пытались пристыковать российского робота "Федора".

Первая попытка, которая была 24 августа, оказалось неудачной. И лишь спустя три дня, космический корабль "Союз МС-14" с роботом на борту состыковался с МКС.

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