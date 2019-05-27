Впервые с 1945 года: канцлера Австрии жестко наказали за скандал с Россией

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.

Как передает ТАСС, причиной такого решения стал скандал, возникший на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.

Президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену теперь предстоит освободить канцлера и министров правительства от обязанностей и назначить нового главу кабинета министров, который предложит новую команду.

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До этого момента австрийское правительство во главе с Курцем продолжит быть у власти.

Канцлер Австрии Себастьян Курц REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-канцлера Австрии, лидера ультраправой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штраха уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина за поддержку на выборах.

Женщина была представлена как племянница олигарха из окружения Путина, которая якобы хотела инвестировать миллионы евро неизвестного происхождения в Австрию. Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом.

Скандал из-за сговора с "представительницей Путина" привел к распаду правящей коалиции в Австрии и досрочным парламентским выборам.

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