''Впереди будут буряты!'' На росТВ устроили перепалку из-за войны в Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы Юрий Афонин и российский политолог Андрей Окара устроили бурный спор о российско-украинской войне на кремлевском телевидении.

Поводом для конфликта стало то, что Афонин лицемерно уверял студию, якобы Россия никогда не пойдет с войной против Украины, а Окара напомнил ему, что она уже длится пятый год. Их перепалка произошла в студии пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Афонин Скриншот видео

"Ни русский, ни украинский народ не собирается воевать друг с другом. Любой нормальный человек, когда ему скажут: "На твою страну нападут", он ответит: "Я готов идти защищать". Но на самом деле ни ваши жители, ни жители России не готовы воевать. Вы задайте вопрос: "Вы готовы воевать с русскими?" — цинично высказался Афонин, пытаясь выставить Россию, как самую миролюбивую страну.

Его слова возмутили Окару, и он ответил оппоненту, что так можно было рассуждать до 2014 года. Однако сейчас российская вооруженная агрессия против Украины превратилась в настоящую агрессию.

" Мы хотим, чтобы украинцы богато жили, хорошо развивались. Вы и ваша власть не дает украинцам нормально жить! Россия воевать с вами не будет, успокойтесь", — продолжил лгать Афонин, лицемерно улыбаясь на замечания собеседника.

Однако Окара не упустил возможность вновь напомнить российскому депутату о подлой тактике войны РФ на украинском Донбассе. "Поэтому впереди будут буряты", — с сарказмом резюмировал он.

Андрей Окара Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Афонин выступил с нелепым фейком о том, что украинские националисты якобы еще в 2011 году предложили добровольно отказаться от Крыма и Донбасса.

Напомним, что ранее он устроил скандал в прямом эфире с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом из-за войны на Донбассе. Поводом для спора стала гибель детей в Горловке от взрыва мины, в чем политик страны-агрессора цинично обвинил Украину.

Также Афонин оскандалился призывом России признать отдельными государствами террористические "Л/ДНР". Он считает, что таким образом страна-агрессор защитит "своих людей" в регионе.

Помимо всего, скандальный российский депутат отличился распространением фейка о том, что в Украине день начала "волынской резни" якобы является поводом для гордости и национальным праздником.