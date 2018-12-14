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''Впереди будут буряты!'' На росТВ устроили перепалку из-за войны в Украине

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Депутат нелегитимной Государственной думы Юрий Афонин и российский политолог Андрей Окара устроили бурный спор о российско-украинской войне на кремлевском телевидении.

Поводом для конфликта стало то, что Афонин лицемерно уверял студию, якобы Россия никогда не пойдет с войной против Украины, а Окара напомнил ему, что она уже длится пятый год. Их перепалка произошла в студии пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Афонин

Юрий Афонин

Скриншот видео

"Ни русский, ни украинский народ не собирается воевать друг с другом. Любой нормальный человек, когда ему скажут: "На твою страну нападут", он ответит: "Я готов идти защищать". Но на самом деле ни ваши жители, ни жители России не готовы воевать. Вы задайте вопрос: "Вы готовы воевать с русскими?" — цинично высказался Афонин, пытаясь выставить Россию, как самую миролюбивую страну.

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Его слова возмутили Окару, и он ответил оппоненту, что так можно было рассуждать до 2014 года. Однако сейчас российская вооруженная агрессия против Украины превратилась в настоящую агрессию.

" Мы хотим, чтобы украинцы богато жили, хорошо развивались. Вы и ваша власть не дает украинцам нормально жить! Россия воевать с вами не будет, успокойтесь", — продолжил лгать Афонин, лицемерно улыбаясь на замечания собеседника.

Однако Окара не упустил возможность вновь напомнить российскому депутату о подлой тактике войны РФ на украинском Донбассе. "Поэтому впереди будут буряты", — с сарказмом резюмировал он.

Андрей Окара

Андрей Окара

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Афонин выступил с нелепым фейком о том, что украинские националисты якобы еще в 2011 году предложили добровольно отказаться от Крыма и Донбасса.

Напомним, что ранее он устроил скандал в прямом эфире с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом из-за войны на Донбассе. Поводом для спора стала гибель детей в Горловке от взрыва мины, в чем политик страны-агрессора цинично обвинил Украину.

Также Афонин оскандалился призывом России признать отдельными государствами террористические "Л/ДНР". Он считает, что таким образом страна-агрессор защитит "своих людей" в регионе.

Помимо всего, скандальный российский депутат отличился распространением фейка о том, что в Украине день начала "волынской резни" якобы является поводом для гордости и национальным праздником.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Андрей Окара
Место
Россия
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Южный Гарик
Южный Гарик
Ну если идет война, чего же вы ее не обьявите, укры? Видимо потому, что тогда реально все увидят, что Россия на нее не явилась...
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