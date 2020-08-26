"Впавший в кому" Ким Чен Ын выступил на заседании Трудовой партии. Видео

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после слухов о том, что он якобы впал в кому, появился на публике.

Он выступил на заседании Центрального комитета Трудовой партии, которое, в частности, было посвящено теме коронавируса.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР призвал партию противодействовать распространению COVID-19.

Он заявил о необходимости принимать активные меры, чтобы не допустить массового распространения вируса в стране, и привлекать к этому всю партию и общество.

Таким образом Ким Чен Ын признал, что в Северной Корее есть коронавирус, хотя по официальной статистике там не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ написали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын серьезно заболел на фоне слухов о его ограниченных публичных выступлениях в этом году, и якобы впал в кому.