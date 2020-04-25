Впал в кому? Появились новые данные о состоянии лидера КНДР

Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Об этом, как сообщило Daily Mail, со ссылкой на источники заявило японское СМИ Shukan Gendai. По его данным, политик в коме с 24 апреля, а операцию ему делали в начале месяца.

Кроме того, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, Китай направил в Северную Корею команду, в которую вошли медицинские эксперты, для консультирования северокорейского лидера.

Газета Shukan Gendai ссылается на китайского медика, которого, как полагают, отправили в составе команды для лечения Ына.

Журналисты пишут, что лидер КНДР посещал сельскую местность, когда он схватился за грудь и упал на землю. Говорят, что врач, находившийся с ним в то время, сопровождал его к больнице.

Ким Чен Ын

Напомним, Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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