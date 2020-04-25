Впал в кому? Появились новые данные о состоянии лидера КНДР

Диктатор КНДР Ким Чен Ын якобы находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.
Об этом, как сообщило Daily Mail, со ссылкой на источники заявило японское СМИ Shukan Gendai. По его данным, политик в коме с 24 апреля, а операцию ему делали в начале месяца.
Кроме того, по словам трех человек, знакомых с ситуацией, Китай направил в Северную Корею команду, в которую вошли медицинские эксперты, для консультирования северокорейского лидера.
Газета Shukan Gendai ссылается на китайского медика, которого, как полагают, отправили в составе команды для лечения Ына.
Журналисты пишут, что лидер КНДР посещал сельскую местность, когда он схватился за грудь и упал на землю. Говорят, что врач, находившийся с ним в то время, сопровождал его к больнице.
Ким Чен Ын
Напомним, Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике. В СМИ уже успели сообщить, что глава Северной Кореи спрятался на вилле на берегу Японского моря или же вовсе умер.
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение диктатора "глубокой медитацией".
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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