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Возвращение в СЦКК: Россия выдвинула ультиматум Украине

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Россия готова рассмотреть возможность возвращения своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины.

В интервью РБК замглавы МИД России Григорий Карасин назвал соответствующие условия.

"Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК, но при определенных условиях: законодательное закрепление в Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы", — заявил чиновник.

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Как заявил Карасин, он считает необходимым вернуть в СЦКК террористов "Л/ДНР" для повышения "эффективности" работы центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря 2017 года МИД России отозвал своих представителей из СЦКК.

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Тема
Война на Донбассе
Объект
Россия
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