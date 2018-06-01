Возвращение в СЦКК: Россия выдвинула ультиматум Украине

Россия готова рассмотреть возможность возвращения своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины.

В интервью РБК замглавы МИД России Григорий Карасин назвал соответствующие условия.

"Мы готовы рассмотреть возможность возвращения российских офицеров в СЦКК, но при определенных условиях: законодательное закрепление в Украине их юридического статуса и гарантий безопасности, утверждение в минской контактной группе положения об СЦКК (регламента), снятие украинской стороной требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы", — заявил чиновник.

Как заявил Карасин, он считает необходимым вернуть в СЦКК террористов "Л/ДНР" для повышения "эффективности" работы центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря 2017 года МИД России отозвал своих представителей из СЦКК.