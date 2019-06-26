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Украина нанесла новый удар по России в ПАСЕ: Европа пошла на новое предательство

7.6тЧитать материал на украинском

В среду, 26 июня, в Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий делегации России, однако ПАСЕ их отклонила.

Авторами выступили депутаты от Украины и стран Прибалтики, передают "РИА Новости".

Отмечается, что обе поправки предложили убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий представителям РФ, в частности фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".

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Украина нанесла новый удар по России в ПАСЕ: Европа пошла на новое предательство

Напомним, 26 июня ПАСЕ рассмотрела доклады по обжалованию полномочий России. После обсуждения было запланировано голосование по поправкам.

Как стало известно, Ассамблея отклонила упомянутые поправки к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.

Ранее регламентный комитет Ассамблеи усомнился в законности полномочий РФ и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против России
Теги
ПАСЕРоссия
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Опять "мощный удар" и снова "фееричный " провал.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Как pоссиянин-категоpически пpотив участия Pоссии в ПАСЕ.Это никому не нужная ,ничего не значащая оPганизация,постоянно указывающая Pоссии что ей делать .Ни pазу не была пpинята pезолюция осуждающая пpофашистские настpоения в Пpибалтике,Укpаине.Ни pазу не были пpиняты pезолюции осуждающие убийства жуpналистов,цензуpу,нацистсие маpши.Зачем нам такие учителя?Но поpжать над хохлами,над их низменными человеческими инстинктами.Вот вся из гопнинская натуpа вылезла наpужу на глаза офуевших от такой наглости евpопейцев.Они все увидели и все поняли.Pовно минуту назад Пасе подтвеpдила полномочия Pоссии в полном обьеме.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
аха-ха-ха-ха....
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