Украина нанесла новый удар по России в ПАСЕ: Европа пошла на новое предательство

В среду, 26 июня, в Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий делегации России, однако ПАСЕ их отклонила.

Авторами выступили депутаты от Украины и стран Прибалтики, передают "РИА Новости".

Отмечается, что обе поправки предложили убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий представителям РФ, в частности фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".

Напомним, 26 июня ПАСЕ рассмотрела доклады по обжалованию полномочий России. После обсуждения было запланировано голосование по поправкам.

Как стало известно, Ассамблея отклонила упомянутые поправки к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.

Ранее регламентный комитет Ассамблеи усомнился в законности полномочий РФ и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

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