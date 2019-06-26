Украина нанесла новый удар по России в ПАСЕ: Европа пошла на новое предательство

В среду, 26 июня, в Парламентскую ассамблею Совета Европы внесли две поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение полномочий делегации России, однако ПАСЕ их отклонила.
Авторами выступили депутаты от Украины и стран Прибалтики, передают "РИА Новости".
Отмечается, что обе поправки предложили убрать из проекта предложение о предоставлении полномочий представителям РФ, в частности фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".
Напомним, 26 июня ПАСЕ рассмотрела доклады по обжалованию полномочий России. После обсуждения было запланировано голосование по поправкам.
Как стало известно, Ассамблея отклонила упомянутые поправки к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
Ранее регламентный комитет Ассамблеи усомнился в законности полномочий РФ и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
Полномочия России в ПАСЕ были обжалованы представителями Украины и Грузии.
В мониторинговом комитете ПАСЕ рекомендовали подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.
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