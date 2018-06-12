Возвращение России в G8: дипломат нашел нюанс в поступке Трампа

Своим предложением вернуть Россию в G8 президент США Дональд Трамп мог просто устроить проверку реакции стран-партнеров.

Ранее и другие государства выступали с подобным предложением, написал в своем блоге на OBOZREVATEL дипломат и эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос.

"Вполне вероятно, что он хотел таким образом оценить реакцию своих партнеров по "Большой семерке" именно на это предложение от Вашингтона. Ведь не секрет, что ранее идеи создания условий для возвращения России в клуб демократических государств "под разными соусами" выдвигалась на Западе, в том числе и Берлине", ― написал дипломат.

По его мнению, Вашингтону хорошо известно, что Москва не собирается воссоединяться с G7, потому что ей значительно комфортней в G20.

Как писал OBOZREVATEL, Путин заявил, что Россия никогда не выходила из стран "Большой восьмерки".