Во Франции не видят причин для возвращения России к формату "Большой семерки" (G7).

Об этом в среду, 3 июня, заявил источник Reuters в Елисейском дворце. Как отметил он, факторы, из-за которых РФ исключили из объединения в марте 2014 года, не исчезли.

"Россия была исключена из G7 по определенным причинам, и сегодня мы не видим, чтобы эта ситуация изменилась. Но нужно найти пути диалога с Россией", – сказал собеседник агенства. По его словам, "есть всевозможные способы" такого диалога.

"Я не знаю, что означает возвращение России... В любом случае нужен консенсус внутри группы, и мы знаем, что консенсуса по этому вопросу нет", – добавил источник.

G7. Иллюстрация The Outline

Напомним, что Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 года, когда организация называлась "большой восьмеркой" или G8. Как известно, из-за аннексии Крыма ее исключили из этой группы стран и больше она не участвовала во встречах этого формата.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 "требует здравый смысл". Американский глава решил отложить проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года и выразил желание пригласить на него РФ.

Великобритания предупредила, что наложит вето на такое решение. Против возвращения РФ выступила и Канада.