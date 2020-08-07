Возросло количество жертв взрыва в Бейруте: опубликованы свежие данные

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, количество жертв взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 149 человек.

Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в трагедии пострадали свыше пяти тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Предварительная официальная версия ЧП – взрыв 2700 тонн селитры при сварочных работах.