Возобновлены испытания вакцины от COVID-19, прерванные после болезни добровольца

Мирослав Семенюк Мир 12:24, 13.09.2020 Обновлено: 12:44, 13.09.2020

Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca восстановили клинические испытания вакцины от коронавируса (COVID-19), прерванные из-за редкой болезни одного из участников исследования.

Как сообщается на официальном сайте Оксфордского университета, независимые органы, отвечающие за безопасность исследования, рассмотрели этот случай и решили, что вакцинацию добровольцев можно безопасно продолжать.

"Во время подобных масштабных испытаний некоторые участники могут заболеть – и каждый такой случай необходимо тщательно оценивать, чтобы отследить соблюдение мер безопасности. Независимый процесс оценки завершен – и в соответствии с рекомендациями независимой комиссии по безопасности и британского регулятора... испытания в Великобритании будут продолжены", – говорится в сообщении.

О том, чем именно заболел участник исследования, официально не сообщается.

По данным New York Times, у пациента обнаружили поперечный миелит – достаточно редкое воспалительное заболевание спинного мозга, которое часто вызывают вирусные инфекции.

Напомним, 8 сентября англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за болезни добровольца.

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