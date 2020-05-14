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15 мая • обновлено в 11:54
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Возможно, из-за COVID-19: в США и Италии зафиксировали 30-кратный рост болезни, поражающей сосуды

15.5т
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В США и Италии среди детей началась вспышка болезни, похожей на синдром Кавасаки. Врачи предполагают, что это может быть побочным эффектом от COVID-19.

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Как сообщает журнал Lancet, во время вспышки COVID-19 в Италии зафиксировали 30-кратный рост количества пациентов с синдромом Кавасаки – некротизирующим васкулитом, поражающим артерии, который проявляется у детей.

Исследователи обнаружили, что с февраля по апрель 2020 года в одной из больниц провинции Бергамо синдром подтвердили у 10 детей, 8 из них в это же время болели коронавирусом. Стоит отметить, что за предыдущие пять лет в эту больницу поступило всего 19 детей с этим синдромом, что говорит о примерно 30-кратном увеличении количества случаев.

"Количество случаев по крайней мере в 30 раз превышает месячную заболеваемость за предыдущие 5 лет и имеет четкое начало. Точкой отсчета считается первый случай COVID-19, который был диагностирован в нашей провинции", – сообщают исследователи.

В США и Италии среди детей началась вспышка болезни, похожей на синдром Кавасаки

В США и Италии среди детей началась вспышка болезни, похожей на синдром Кавасаки

Также они отметили, что вероятность появления такого синдрома до сих пор очень мала – примерно 1 случай на 1000 детей. Однако уже сейчас необходимо проверить возможную связь COVID-19 и синдрома Кавасаки.

О вспышке "загадочной болезни" говорят и в США, передает The New York Times. Там подобный синдром обнаружили у 130 детей (трое из них умерли), но врачи отмечают – это не похоже на типичный синдром Кавасаки, хоть общие признаки и имеются.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал, что у заболевших детей не было привычных симптомов COVID-19 по типу кашля и проблем с дыханием, однако у всех их тест дал положительный результат. В то же время, у них наблюдался токсический шок, воспаление кожи, кровеносных сосудов и сердца.

Врачи отмечают, что это очень похоже на синдром Кавасаки, но есть одно отличие – он вызывает расширение артерий сердца, а эта болезнь поражает и другие кровеносные сосуды.

Аналогично с Италией, вспышка новой болезни совпала с развитием эпидемии COVID-19. Доктор Леонард Крилов из больницы Уинтроп отмечает, что это может быть "постинфекционным иммунным ответом" организма.

"Я не удивлюсь, если COVID-19 связан с болезнью Кавасаки, потому что с ней связано много других вирусных инфекций", – подтвердил предположения исследователь Гэри Вонг.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза, как побочного эффекта от вируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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