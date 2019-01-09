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''Возможна война в Европе'': в Норвегии резко обеспокоились из-за агрессии Кремля

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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессия России может вызвать новую войну в Европе.

Об этом сообщает The Barents Observer. По словам министра, теплые отношения с российским народом омрачили последние события.

"Наша забота номер один – Россия. Мы видим очевидную серьезность, связанную с нашим соседом на Востоке", – сказал он перед аудиторией из высших военных чиновников и экспертов по обороне.

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Франк Бакке-Йенсен

Франк Бакке-Йенсен

ТАСС

Отмечается, что ежегодная речь Бакке-Йенсена всегда была сосредоточена на РФ, однако в этот раз она оказалась более прямой и откровенной.

"Россия намеренно стремится к деградации и подрыву единства Запада и международного сотрудничества. Она использует военную и экономическую силу, чтобы подчинить других, в то время, как дипломатия и политические решения преуменьшаются", – пояснил министр.

В Норвегии опасаются агрессивного поведения РФ

В Норвегии опасаются агрессивного поведения РФ

Политика и Деньги

Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Кремля напрямую может повлиять на норвежскую сторону и Европу. "В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не кажется нереальным", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29 декабря 2018 года ЕС продлил санкции против России на следующих полгода.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Норвегия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Кожедуб Руслан, с кем воюеш дуралей?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во цапьё всех заиппло, даже норвы уже открыто кацападаль чморят
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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