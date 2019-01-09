''Возможна война в Европе'': в Норвегии резко обеспокоились из-за агрессии Кремля

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессия России может вызвать новую войну в Европе.

Об этом сообщает The Barents Observer. По словам министра, теплые отношения с российским народом омрачили последние события.

"Наша забота номер один – Россия. Мы видим очевидную серьезность, связанную с нашим соседом на Востоке", – сказал он перед аудиторией из высших военных чиновников и экспертов по обороне.

Франк Бакке-Йенсен ТАСС

Отмечается, что ежегодная речь Бакке-Йенсена всегда была сосредоточена на РФ, однако в этот раз она оказалась более прямой и откровенной.

"Россия намеренно стремится к деградации и подрыву единства Запада и международного сотрудничества. Она использует военную и экономическую силу, чтобы подчинить других, в то время, как дипломатия и политические решения преуменьшаются", – пояснил министр.

В Норвегии опасаются агрессивного поведения РФ Политика и Деньги

Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Кремля напрямую может повлиять на норвежскую сторону и Европу. "В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не кажется нереальным", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29 декабря 2018 года ЕС продлил санкции против России на следующих полгода.