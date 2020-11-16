Возле Сицилии проснулся вулкан Стромболи, прогремел взрыв. Фото и видео

На маленьком острове Стромболи в Тирренском море, расположенном к северу от Сицилии, прогремел взрыв, вызванный активизацией вулкана.

Об этом сообщила итальянская газета Il Mattino. Взрыв из кратера Стромболи вызвал выброс большого потока лавы и дождь из пепла, который осел на строения близлежащих населенных пунктов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Национальный институт геофизики и вулканологии – Обсерватория Этны Катании сообщила, что сети мониторинга "зафиксировали внезапное изменение контролируемых параметров в 10:24 с изменением сейсмического сигнала".

Пять дней назад сильный взрыв почувствовали жители острова Эолийского архипелага. В некоторых домах даже распахнулись двери и окна.

По словам экспертов, взрыв стал причиной последовательной волны давления, которая привела к активизации Стромболи.

Еще прошлым летом, 19 июля, Стромболи напугал жителей и туристов двумя громкими взрывами. К счастью, тогда обошлось без повреждений.

Однако 3 июля в результате нескольких взрывов вулкана погиб 35-летний турист из Милаццо.

В результате взрыва произошел выброс пепла и лавы informasicilia.it

Пеплом засыпало соседние поселения informasicilia.it

Вулкан на острове Стромболи Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Камчатке в первых числах октября активизировался Ключевской вулкан (Ключевская Сопка) после двухмесячного перерыва. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года.