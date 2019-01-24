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Возле посольства России: в Сирии произошел взрыв

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В сирийской столице Дамаск в четверг, 24 января, произошел взрыв в районе Аль-Адави, где располагается посольство России.

Причиной взрыва стало самодельное устройство, заложенное в одну из машин. Бомбу привел в действие террорист, сообщает агентство SANA.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, однако причинен материальный ущерб.

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Иллюстрация

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В Мексике произошел мощный взрыв: 76 жертв, более 70 раненых

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сирийской провинции Идлиб в результате серии мощных взрывов погибли 36 человек, еще 45 были ранены. Инцидент произошел в районе Сермада.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
То наверное у кого-то из русни в посольстве пердак разорвало из-за событий в Венесуэле)))
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Все террористы многократно побеждены. Это газовый баллон случайно взорвался.
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Lytvyn Eugen
Lytvyn Eugen
Ніякий це не теракт. Це лише вибух газу.
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