Возле посольства России: в Сирии произошел взрыв

В сирийской столице Дамаск в четверг, 24 января, произошел взрыв в районе Аль-Адави, где располагается посольство России.

Причиной взрыва стало самодельное устройство, заложенное в одну из машин. Бомбу привел в действие террорист, сообщает агентство SANA.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, однако причинен материальный ущерб.

Иллюстрация TodayNews

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сирийской провинции Идлиб в результате серии мощных взрывов погибли 36 человек, еще 45 были ранены. Инцидент произошел в районе Сермада.

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