Возле популярного курорта произошло землетрясение

В среду, 1 января, неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье Албании произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла.

По данным Геологической службы США, эпицентр находится в 27 километрах к северо-западу от города.

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

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Албанию накрыло новое замлетрясение 5 канал

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Вночі 1 січня близько третьої години ночі в 28 км від міста Дуррес в Албанії стався землетрус силою 4,2 бали.https://t.co/yBJTIyAe9P pic.twitter.com/pE4Th7Ax2U — Kate Shymkevych (@ks74119) January 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате 18 местных жителей погибли, пострадали более 600 человек.

27 ноября в Албании произошло второе за сутки землетрясение силой 5,5. Количество жертв составило 40 человек.

также мощное землетрясение силой 5,2 балла накрыло Китай. В результате на юго-западе страны пострадали пять человек.

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