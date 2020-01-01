Возле популярного курорта произошло землетрясение

В среду, 1 января, неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье Албании произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла.
По данным Геологической службы США, эпицентр находится в 27 километрах к северо-западу от города.
Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.
Албанию накрыло новое замлетрясение
5 канал
#Albania #Earthquake #durres— Kate Shymkevych (@ks74119) January 1, 2020
Вночі 1 січня близько третьої години ночі в 28 км від міста Дуррес в Албанії стався землетрус силою 4,2 бали.https://t.co/yBJTIyAe9P pic.twitter.com/pE4Th7Ax2U
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате 18 местных жителей погибли, пострадали более 600 человек.
27 ноября в Албании произошло второе за сутки землетрясение силой 5,5. Количество жертв составило 40 человек.
также мощное землетрясение силой 5,2 балла накрыло Китай. В результате на юго-западе страны пострадали пять человек.
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