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1 января • обновлено в 20:42
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Возле популярного курорта произошло землетрясение

2.2т
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В среду, 1 января, неподалеку от старинного города Дуррес на западном побережье Албании произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла.

По данным Геологической службы США, эпицентр находится в 27 километрах к северо-западу от города.

Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Новости
Запад Украины всколыхнуло землетрясение

Албанию накрыло новое замлетрясение

Албанию накрыло новое замлетрясение

5 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
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