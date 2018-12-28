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Возле пирамид Египта взорван автобус с туристами: есть жертвы и раненые

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Возле столицы Египта Каира в пятницу, 28 декабря, произошел взрыв в туристическом автобусе, минимум двое человек погибли, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщил телеканал SkyNews Arabia. Уточняется, что ЧП случилось в районе пирамид Гизы на дороге Мариутеи, одной из самых известных улиц Большого Каира.

Согласно источникам, автобус перевозил туристов из восточноазиатской страны.

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Возле пирамид Египта взорван автобус с туристами: есть жертвы и раненые

twitter.com/assi_saji

Министерство внутренних дел Египта объявило, что в машине было взрывное устройство, а также подтвердило информацию о жертвах и пострадавших.

По предварительным данным, двое раненных являются египтянами — водителем и сотрудником туристической компании.

Возле пирамид Египта взорван автобус с туристами: есть жертвы и раненые

twitter.com/IntellFusion

Возле пирамид Египта взорван автобус с туристами: есть жертвы и раненые
Возле пирамид Египта взорван автобус с туристами: есть жертвы и раненые

twitter.com/khalid_pk

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Исландии в результате ДТП трагически погибли британские туристы. Их автомобиль упал с моста.

Новость обновляется…

Место
ЕгипетКаир
Теги
взрывтуристысмерть
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