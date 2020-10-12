Возле хорватского парламента мужчина подстрелил полицейского и покончил с собой. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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  • Мужчина открыл огонь на площади Святого Марка, где расположен парламент

  • Он ранил полицейского и скрылся

  • Позднее стрелка обнаружили мертвым

На площади Святого Марка в Загребе открыли стрельбу

В понедельник, 12 октября, вооруженный мужчина открыл стрельбу возле здания парламента в Загребе – столице Хорватии.

В результате ранение получил полицейский, а нападавший был найден позднее мертвым, пишет хорватское издание Vecernij List (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стрельба произошла в центре Загреба

Инцидент произошел около 8:00 на площади Святого Марка, где расположены государственные учреждения, в том числе здание парламента.

Мужчина открыл огонь в центре Загреба

В результате один полицейский получил огнестрельные ранения в плечо и предплечье, его госпитализировали. Угрозы для жизни правоохранителя нет.

Стрельба произошла на площади Святого Марка в Загребе

Стрелок скрылся с места преступления, однако спустя некоторое время полиция обнаружила его тело. По предварительным данным, он покончил с собой. Мотивы нападения пока неизвестны.

Неизвестный ранил полицейского возле хорватского парламента

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нижегородской области России 18-летний парень обстрелял рейсовый автобус с людьми, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения.

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