Возле границ Украины произошло новое землетрясение

В среду, 25 апреля, в Румынии произошло землетрясение силой в 5 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш, эпицентр землетрясения располагался на глубине 144 км в горном массиве Вранча на юго-востоке Румынии.

"Толчки ощущались в Кишиневе (Столица Молдовы. - Ред.) и в других населенных пунктах. Их сила в Кишиневе составляла около 3,8 балла", - отметил Илиеш.

Отмечается, что разрушений и жертв в результате толчков нет.

Как писал "Обозреватель", накануне землетрясение произошло в Одессе.