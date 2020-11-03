Возле Белого дома в США произошли столкновения, есть задержанный. Фото и видео
Недалеко от резиденции президента США (Белый дом) в Вашингтоне произошли столкновения между активистами и полицией.
Соответствующие кадры в сети опубликовали местные журналисты. Кори Смит в Twitter пишет, что есть минимум один задержанный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что активисты пригнали грузовик с музыкальными колонками, вокруг которого собралась толпа.
Полиция призвала их разойтись и отогнать машину, но они не отреагировали. В итоге произошла потасовка.
(Видео – Telegram НТВ)
(Видео – Telegram "Сегодня")
Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За этот пост в избирательной гонке сражаются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию хода голосования.