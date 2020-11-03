Возле Белого дома в США произошли столкновения, есть задержанный. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 00:43, 4.11.2020 Обновлено: 01:11, 4.11.2020

Недалеко от резиденции президента США (Белый дом) в Вашингтоне произошли столкновения между активистами и полицией.

Соответствующие кадры в сети опубликовали местные журналисты. Кори Смит в Twitter пишет, что есть минимум один задержанный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что активисты пригнали грузовик с музыкальными колонками, вокруг которого собралась толпа.

Активисты пригнали грузовик с музыкальными колонками.
кадр видео

Полиция призвала их разойтись и отогнать машину, но они не отреагировали. В итоге произошла потасовка.

Столкновения с полицией в Вашингтоне.
кадр видео
Столкновения произошли недалеко от Белого дома.
Google Maps

(Видео Telegram НТВ)

(Видео – Telegram "Сегодня")

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За этот пост в избирательной гонке сражаются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию хода голосования.

Комментировать
Мир

Смотрите также

В Киеве под Радой собрался массовый митинг "евробляхеров" и ФЛП: центр перекрыт

В Израиле стартовали испытания вакцины от COVID-19 на людях: когда она будет в Украине

"Шахтер" со счетом 0:6 проиграл в Лиге чемпионов

Житель Британии поставил более 1 млн долларов на победу Байдена на выборах в США

Суд в Италии освободил украинца Маркива