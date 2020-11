Возле Белого дома в США произошли столкновения, есть задержанный. Фото и видео

Недалеко от резиденции президента США (Белый дом) в Вашингтоне произошли столкновения между активистами и полицией.

Соответствующие кадры в сети опубликовали местные журналисты. Кори Смит в Twitter пишет, что есть минимум один задержанный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что активисты пригнали грузовик с музыкальными колонками, вокруг которого собралась толпа.

Полиция призвала их разойтись и отогнать машину, но они не отреагировали. В итоге произошла потасовка.

A Trump supporter has their flag snatched from the back of their truck and burned during a driving rally in Richmond, Virginia.



Get the latest updates on the #Election2020: https://t.co/aVXiRqcYaK pic.twitter.com/K6og3SFInn — SkyNews (@SkyNews) November 3, 2020

And just as I hit send a small scuffle broke out as a group of officers on bikes rolled through the intersection. At least 1 person detained pic.twitter.com/P9D0H0eedm — Cory Smith (@CoryNBC) November 3, 2020

Long Live Go-Go has moved out of the intersection of 16/K. Not sure where they’re headed but the band plays on #ElectionDay pic.twitter.com/yS9IG1NV9p — Cory Smith (@CoryNBC) November 3, 2020

(Видео – Telegram НТВ)

(Видео – Telegram "Сегодня")

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За этот пост в избирательной гонке сражаются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию хода голосования.