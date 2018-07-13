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Возле аэропорта Каира прогремел взрыв: более 10 пострадавших

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В Египте возле международного аэропорта Каира прогремел взрыв.

На воздух взлетели два резервуара с топливом. В результате пострадали 12 человек, передает местное издание Masrawy.

"Возле аэропорта Каира прогремел взрыв на двух топливных резервуарах. При этом министр гражданской авиации страны заявил, что работа аэропорта продолжается в штатном режиме, поскольку взрыв произошел на резервуарах, находящихся вне периметра аэропорта", — сказано в сообщении.

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Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае произошел взрыв в промышленном парке в юго-западной провинции.

Место
ЕгипетКаир
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