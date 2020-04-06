Огненный апокалипсис в аэропорту Флориды: масштабный пожар уничтожил более 3500 авто

Возле аэропорта во Флориде (США) вспыхнул масштабный пожар, который повредил и уничтожил более 3,5 тысяч арендованных автомобилей.

Инцидент произошел в аэропорту Southwest Florida International Airport у города Форт-Майерс 3 апреля, передает Daily Mail. Дым был виден за 32 км. К вечеру пожарным удалось справиться с возгоранием на 95%.

Машины находились в травянистом районе, который использовался компаниями по прокату автомобилей. Пожарным удалось сдержать пламя, используя вертолеты, чтобы сбрасывать воду на огонь.

Twitter \ Charlotte County Sheriff's Office

Пожар связывают с рекордными температурами воздуха и малым количеством осадков в марте. В целом по штату этот год более сухой, чем обычно.

Twitter \ Charlotte County Sheriff's Office

View from the Huey pic.twitter.com/arPbTPE6dN — Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) April 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

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