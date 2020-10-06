"Воздушный бой в Нагорном Карабахе" оказался кадрами из компьютерной игры

Ольга Липич Мир 09:37, 6.10.2020 Обновлено: 11:08, 6.10.2020

В сети опубликовали видео якобы боев в непризнанном Нагорном Карабахе, где обострился вооруженный конфликт Азербайджана и Армении. Однако видео оказалось фейком

Ролик появился на Youtube. На нем показали якобы воздушный бой между противниками. Вместе с тем, в Telegram-канале "Величко блог" отметили, что видео является кадром из компьютерной игры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На нем показана перестрелка между противниками в воздухе, которая действительно выглядит нереалистично. Вспышки от взрывов были настолько мощными, что освещали все небо.

Кадр из игры, который назвали боями в Карабахе.
Видео оказалось фейком
Воздушный бой оказался кадром из игры.

Отметим, что в настоящее время между странами ведутся боевые действия. Обе страны объявили о введении военного положения и проведении мобилизации. Азербайджан требует от Армении предоставить график вывода войск с оккупированных районов Азербайджана, Армения сообщает о сильных обстрелах.

Величко блог / Telegram

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха 1988 года, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская Автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября азербайджанская сторона атаковала противника беспилотниками.

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Мир

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