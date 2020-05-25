ВОЗ заявила, что ежедневно общается с Китаем о расследовании происхождения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения обсуждает с Китаем расследование о появлении COVID-19.
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Как сообщает The Washington Post, руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что они общаются с Китаем ежедневно. Власти этой и других стран заинтересованы в выяснении вопроса о животном происхождении вируса.
"Ежедневно мы связываемся с нашими коллегами из Китая по поводу проведения необходимого научного расследования по происхождению COVID-19. Мне также очень приятно от того, что Китай открыт к этому", – отметил он.
Также Райан заявил, что сейчас обсуждается вопрос о направлении в Китай международной комиссии для изучения этой ситуации. Точных дат пока нет, но в ВОЗ рассчитывают сделать это как можно скорее. Правда, вопрос об отправке международных экспертов согласовывался с Китаем еще в феврале, однако, этого пока так и не произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Призыв Австралии провести независимое расследование с целью установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 поддержали 122 страны.
Ранее ученые заявили, что источником коронавируса вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. В результате исследований биологов стало известно, что инфекция могла попасть туда от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.
При этом команда исследователей из Австралии представила доказательства того, что коронавирус "уникально приспособлен для заражения людей". По их мнению, это дает основания предполагать, что COVID-19 мог быть создан искусственным путем.
В институте вирусологии Уханя заявили, что у них есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Таким образом там опровергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь "намеренно просочилась" из их лаборатории.
Власти Китая поддержали идею международного научного расследования, призванного прояснить вопрос о происхождении COVID-19.