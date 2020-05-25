ВОЗ заявила, что ежедневно общается с Китаем о расследовании происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения обсуждает с Китаем расследование о появлении COVID-19.

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Как сообщает The Washington Post, руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что они общаются с Китаем ежедневно. Власти этой и других стран заинтересованы в выяснении вопроса о животном происхождении вируса.

"Ежедневно мы связываемся с нашими коллегами из Китая по поводу проведения необходимого научного расследования по происхождению COVID-19. Мне также очень приятно от того, что Китай открыт к этому", – отметил он.

Также Райан заявил, что сейчас обсуждается вопрос о направлении в Китай международной комиссии для изучения этой ситуации. Точных дат пока нет, но в ВОЗ рассчитывают сделать это как можно скорее. Правда, вопрос об отправке международных экспертов согласовывался с Китаем еще в феврале, однако, этого пока так и не произошло.

Майкл Райан

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