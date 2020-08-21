ВОЗ заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

Об этом в четверг, 20 августа, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции. Мы способны противодействовать вирусу и одновременно поддерживать работу экономики и образовательной системы. Теперь для нас февраль не повторится. Ведь нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.

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