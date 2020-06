ВОЗ заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом говорится в официальном Twitter ВОЗ.

Он подчеркнул, что организация получила сообщения о более 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему миру, а также больше 400 тыс. умерших от этой болезни.

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", – констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус также отметил, что на 9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

"Чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", – пояснил он.

"Almost 7 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and almost 400,000 deaths.



Although the situation in Europe is improving, globally it is worsening"-@DrTedros