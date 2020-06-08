ВОЗ заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Из-за этого на 9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов больных коронавирусом со здоровыми

Он подчеркнул, что на планете COVID-19 заразились более 7 млн человек, еще больше 400 тысяч умерли от него

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается

Ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

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Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом говорится в официальном Twitter ВОЗ.

Он подчеркнул, что организация получила сообщения о более 7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по всему миру, а также больше 400 тыс. умерших от этой болезни.

Тедрос Аданом Гебрейесус

"Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается", – констатировал глава ВОЗ.

Гебрейесус также отметил, что на 9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

"Чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии", – пояснил он.

Данные по заболеваемости коронавирусом в мире worldometers.info

Данные по заболеваемости коронавирусом в мире worldometers.info

"Almost 7 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and almost 400,000 deaths.



Although the situation in Europe is improving, globally it is worsening"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что праздновать победу над COVID-19 в мире еще слишком рано.

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