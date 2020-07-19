ВОЗ заявила о рекордном росте количества зараженных COVID-19: статистика на 19 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на воскресенье, 19 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 14,4 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено почти 260 новых инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за стремительного распространения COVID-19, отметив, что предыдущий суточный рекорд был зафиксирован накануне – 238 тысяч зараженных. Больше всего случаев коронавирусв вчера диагностировали в США, Индии и Бразилии.

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Коронавирусом в мире заразились более 14,4 млн человек (worldometers.info)

Статистика заболеваемости COVID-19 в мире (worldometers.info)

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 58 111 человек. Умерли 1 477 пациентов, выздоровели – 30 525.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,8 млн), Бразилия (более 2 млн) и Индия (более 1 млн). Россия занимает четвертое место с 765 тыс. инфицированных. Пятерку замыкает ЮАР, где зафиксировано 350 тыс. случаев заражения.

19 июля является 221-м днем с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 131-м – с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

07:00 – Завотделением тель-авивской больницы в Израиле Гай Хошен заявил, что осенью следует сделать прививки от гриппа обязательными. По его словам, в сентябре, октябре и ноябре ситуация станет более сложной – в клиники будут поступать люди с симптомами различных вирусов, которые схожи с COVID-19.

06:00 – По состоянию на начало суток 19 июля в мире зарегистрировали 604 тысячи летальных случаев, вызванных коронавирусом. Как свидетельствуют данные Worldometers, больше всего смертей в США – почти 143 тысячи. В Бразилии – 78,8 тысячи летальных случаев, в Великобритании – более 45 тысяч, в Мексике – более 38 тысяч, в Италии – 35 тысяч.

05:00 – Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом. Они отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни, сообщает Sky News.

04:00 – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный суточный рост выявленных случаев коронавируса в мире. Речь идет почти о 260 тысячах заражений.

03:00 – Украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления с летней навигации 2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

02:00 – Президент США Дональд Трамп отказался рекомендовать всем гражданам носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19.

01:00 – Курорты Турции из-за коронавируса могут вновь попасть в "красную зону" для украинцев из-за того, что на курорт ожидается большой наплыв туристов из России.