ВОЗ заявила о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки

Марина Лисничук Мир 08:30, 22.06.2020 Обновлено: 08:32, 22.06.2020

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность очередным антирекордом по суточному приросту инфицирования коронавирусом в мире.

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В частности, за воскресенье, 21 июня, количество новых случаев COVID-19 выросло на 183 020. Об этом сообщает The Guardian.

В ВОЗ отмечают, что в течение прошлых суток больше всего пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Северной и Южной Америке.

В то же время подчеркивается, что предыдущий мировой антирекорд фиксировали 18 июня – тогда дневной прирост новых случаев COVID-19 превысил 181 тысячу.

Данные по коронавирусу в мире
(Worldometers.info)

Как свидетельствуют данные Worldometers, по состоянию на 06:00 по киевскому времени понедельника, 22 июня, коронавирусом в мире заразилось более чем 9 млн человек. Из них больше 470 тысяч умерли от осложнений болезни, тогда как свыше 4,8 млн пациентов смогли ее побороть.

До сих пор наиболее пораженной пандемией страной в мире остаются США, где COVID-19 заболели более чем 2,3 млн человек, а вторым эпицентром распространения вируса стала Бразилия – там уже больше миллиона больных.

Данные по заболеваемости COVID-19 в странах мира
(Worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" величайшей опасности коронавируса.

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