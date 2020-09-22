ВОЗ заявила о позитивной динамике пандемии коронавируса

За минувшую неделю в мире от осложнений коронавирусной болезни умерли 37,7 тыс. человек, что на 20% меньше, чем за неделю до этого.

О позитивной динамике пандемии COVID-19 говорится в отчете, опубликованном 21 сентября на сайте Всемирной организации здравоохранения.

При этом количество зараженных увеличилось почти на 2 млн и, по состоянию на утро 22 сентября, достигло 31,4 млн. Общее количество смертей от заболевания составило 968 тыс.

Согласно отчету, наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе увеличилась смертность.

Так, за последние семь дней в Европе показатель смертности увеличился на 27% – умерли более 4 тыс. человек. Всего почти 5,2 миллиона европейцев заразились COVID-19, из них более 360 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, основатель одного из крупнейших фондов помощи военнослужащим Виталий Дейнега считает, что зимой Украину ждет новая вспышка коронавируса. Он высказал мнение, что нынешние показатели заболеваемости – это только начало и в стране будет новая волна локдаунов.