Беларуси надо готовиться к худшим сценариям распространения коронавируса COVID-19 и предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей.

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Об этом заявил глава миссии ВОЗ, находящейся в Беларуси, Патрик О’Коннор на брифинге, написало издание Tut.by. По его словам, нужно отказаться от всех массовых мероприятий, перейти на удаленное обучение и снизить перемещение людей, особенно из группы риска.

По мнению представителя ВОЗ, в Беларуси началась новая фаза эволюции вспышки – случаи передачи на уровне сообщества. Поэтому и нужен комплексный подход к сдерживание распространения COVID-19: физическоедистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.

ВОЗ заявила о новой вспышке коронавируса в Беларуси. Иллюстрация

В ВОЗ также считают, что критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава страны, а министерство постоянно информировало о развитии ситуации и мерах, которые принимаются властями. Ведь в последнее время оно перестало сообщать населению данные о количестве зараженных в регионах.

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию. Беларусь вступает в тяжелые времена, в связи с новой динамикой роста нужно отказаться от проведения массовых мероприятий", – подчеркнул О’Коннор.

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