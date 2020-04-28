ВОЗ заявила, что не может заставить страны бороться с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может принуждать страны к соблюдению определенных ограничительных мер в рамках борьбы с короновирусом.
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что все, что в ее силах, – это давать рекомендации, сообщается на странице организации в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"ВОЗ не имеет полномочий или сил для усиления своих рекомендаций, за исключением готовности стран принять или отклонить их. ВОЗ будет и впредь давать советы, основанные на науке и фактических данных. И тогда страны будут решать, принимать их или нет", – объяснил он свою позицию.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения. В частности, он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.