ВОЗ заявила, что не может заставить страны бороться с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может принуждать страны к соблюдению определенных ограничительных мер в рамках борьбы с короновирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что все, что в ее силах, – это давать рекомендации, сообщается на странице организации в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тедрос Аданом Гебрейесус

"ВОЗ не имеет полномочий или сил для усиления своих рекомендаций, за исключением готовности стран принять или отклонить их. ВОЗ будет и впредь давать советы, основанные на науке и фактических данных. И тогда страны будут решать, принимать их или нет", – объяснил он свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения. В частности, он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.