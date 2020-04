ВОЗ заявила, что не может заставить страны бороться с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может принуждать страны к соблюдению определенных ограничительных мер в рамках борьбы с короновирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что все, что в ее силах, – это давать рекомендации, сообщается на странице организации в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ВОЗ не имеет полномочий или сил для усиления своих рекомендаций, за исключением готовности стран принять или отклонить их. ВОЗ будет и впредь давать советы, основанные на науке и фактических данных. И тогда страны будут решать, принимать их или нет", – объяснил он свою позицию.

“WHO has no power or force to reinforce its advice, except the willingness of the countries to accept or reject. ...

WHO will continue to give advice based on science & evidence & then it will be up to countries whether to take it or not”-@DrTedros pic.twitter.com/HPhyLLrwCf