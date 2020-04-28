Главная Новости
28 апреля • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

ВОЗ заявила, что не может заставить страны бороться с коронавирусом

949
Читать материал на украинском

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может принуждать страны к соблюдению определенных ограничительных мер в рамках борьбы с короновирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что все, что в ее силах, – это давать рекомендации, сообщается на странице организации в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус

"ВОЗ не имеет полномочий или сил для усиления своих рекомендаций, за исключением готовности стран принять или отклонить их. ВОЗ будет и впредь давать советы, основанные на науке и фактических данных. И тогда страны будут решать, принимать их или нет", – объяснил он свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения. В частности, он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги