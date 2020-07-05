ВОЗ заговорила о конце пандемии COVID-19 после первой волны: статистика на 5 июля. Постоянно обновляется
Коронавирус в мире.
Коронавирус в мире по состоянию на 5 июля инфицировал уже более 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 533 тыс. больных, а преодолеть недуг удалось более чем 6,4 млн пациентов.
В то же время в ВОЗ заявили, что, несмотря на то, что в некоторых странах начался второй пик эпидемии коронавируса, второй волны COVID-19 может и не быть.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers
Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers
Что важно знать об атаке коронавируса:
COVID-19 в Украине заразились 47 677 человека. Умерли 1 227 пациентов, выздоровели – 21 155.
Странами-антилидерами по количеству зараженных остаются США (2,9 млн), Бразилия (1,5 млн) и Россия (674 тысячи).
Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни – ремдесивира.
Госстат Украины впервые опубликовал официальную информацию о количестве погибших от коронавируса: девять человек с января по март.
Коронавирус в регионах Украины СНБО
Пандемия в Украине СНБО
Страны-антилидеры Worldometers
Главное за 5 июля
07:28 – В университете Хопкинса подсчитали, что за прошедшие сутки в мире диагностировали 189 413 заражений коронавирусом в 135 странах и 4489 смертей от него.
07:25 – По данным университета Хопкинса, по состоянию на утро 5 июля от коронавируса в мире скончались 530 110 человек, а заразились 11 239 378. Список стран с самой плохой статистикой выглядит так:
США 129 673 / 2 838 678;
Бразилия 64 265 / 1 577 004;
Британия 44 283 / 286 412;
Италия 34 854 / 241 419;
Мексика 30 366 / 252 165;
Франция 29 896/ 204 222;
Испания 28 385 / 250 545;
Индия 18 655 / 648 315;
Иран 11 408 / 237 878;
Перу 10 412 / 299 080;
Россия 10 011 / 673 564.