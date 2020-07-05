ВОЗ заговорила о конце пандемии COVID-19 после первой волны: статистика на 5 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 5 июля инфицировал уже более 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 533 тыс. больных, а преодолеть недуг удалось более чем 6,4 млн пациентов.

В то же время в ВОЗ заявили, что, несмотря на то, что в некоторых странах начался второй пик эпидемии коронавируса, второй волны COVID-19 может и не быть.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Ситуация с коронавирусом в мире Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 47 677 человека. Умерли 1 227 пациентов, выздоровели – 21 155.

Странами-антилидерами по количеству зараженных остаются США (2,9 млн), Бразилия (1,5 млн) и Россия (674 тысячи).

Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни – ремдесивира.

Госстат Украины впервые опубликовал официальную информацию о количестве погибших от коронавируса: девять человек с января по март.

Коронавирус в регионах Украины СНБО

Пандемия в Украине СНБО

Страны-антилидеры Worldometers

Главное за 5 июля

07:28 – В университете Хопкинса подсчитали, что за прошедшие сутки в мире диагностировали 189 413 заражений коронавирусом в 135 странах и 4489 смертей от него.

07:25 – По данным университета Хопкинса, по состоянию на утро 5 июля от коронавируса в мире скончались 530 110 человек, а заразились 11 239 378. Список стран с самой плохой статистикой выглядит так: