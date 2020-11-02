ВОЗ зафиксировала снижение количества заражений COVID-19 в мире

Количество новых случаев заражения коронавирусом 1 ноября снизилось по сравнению с рекордными показателями субботы, 31 октября.

В воскресенье зафиксировано 473 311 случаев, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

До этого, 31 октября, было зарегистрировано рекордное количество заболеваний за сутки – 545 114. Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии.

По данным на 2 ноября, в мире зафиксировано уже более 47,1 млн случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели почти 34 млн пациентов и более 1,2 млн скончались.

Несмотря на это, эксперты полагают, что COVID-19 переболели намного больше людей, просто у них болезнь протекала в легкой форме.

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после того, как контактировал с больными коронавирусом.