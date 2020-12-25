ВОЗ забил тревогу после того как новый коронавирус-мутант обнаружили в 8 странах Европы

Из-за того, что новый, более заразный штамм коронавируса уже обнаружен в восьми государствах Европы, следует усилить защитные меры.

Об этом сообщил в Twitter глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Представитель ВОЗ напомнил о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Клюге отметил, что новый штамм, в отличие от предыдущих вариантов, более активно распространяется среди молодых возрастных групп.

Эксперты сейчас активно работают над изучением "мутанта", это займет определенное время, поэтому необходимо быть бдительными.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса был зафиксирован в Германии, Сингапуре, ЮАР, Дании, Нидерландах, Швейцарии и Австралии.

Напомним, в Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

По предварительным данным различных британских университетов, новый штамм впервые был обнаружен 20 сентября в графстве Кент.

Коронавирус-мутант обнаружили в 8 странах Европы Twitter Клюге

Мутант активно распространяется среди молодежи Twitter Клюге

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии был обнаружен новый очень заразный типкоронавируса. На фоне этого десятки стран уже ограничили авиасообщение с Великобританией.

Украинский врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании и еще в ряде стран, уже успел инфицировать жителей Украины.