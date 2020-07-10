ВОЗ выступила против возвращения жесткого карантина и объяснила причину

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19, но не исключает такой необходимости в ряде стран.

Об этом на брифинге в Женеве заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он напомнил, что организация всегда рекомендовала снимать ограничения поэтапно.

“Мы все хотим избежать, чтобы целые страны вернулись к полному карантину, поскольку это негативно отражается на многих сферах. Но могут возникнуть определенные обстоятельства, когда такой шаг окажется единственным выходом”, – сказал Райан.

По его мнению, существует очень невысокая вероятность того, что вирус получится побороть полностью, болезнь может вернуться даже на изолированные островные государства.

"Нас беспокоят крупные кластеры заболевания, там, где происходит вспышка коронавируса и его быстрое распространение. Это может породить новые очаги инфекции", – сказал представитель ВОЗ.

Также он уточнил, что после снятия жестких ограничительных мер очень важно отслеживать статистику заболеваемости и оперативно подавлять новые вспышки. При этом очень важным сдерживающим фактом Райан назвал ношение масок, социальное дистанцирование и проведение тестирований для своевременного реагирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.