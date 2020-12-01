ВОЗ впервые зафиксировала уменьшение случаев COVID-19: статистика на 1 декабря. Обновляется
По состоянию на вторник, 1 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 63,5 млн человек. За минувший день выявлено 502 335 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 43,9 млн. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе впервые с сентября зафиксировала снижение общего количества новых случаев COVID-19 в мире, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус "Укринформу".
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 732 625 человек. Умерли 12 327 пациентов, выздоровели – 345 149.
Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,8 млн), Индия (больше чем 9,4 млн) и Бразилия (больше 6,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.
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