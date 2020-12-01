ВОЗ впервые зафиксировала уменьшение случаев COVID-19: статистика на 1 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на вторник, 1 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились 63,5 млн человек. За минувший день выявлено 502 335 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 43,9 млн. Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе впервые с сентября зафиксировала снижение общего количества новых случаев COVID-19 в мире, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус "Укринформу".

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Коронавирус в мире.
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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 732 625 человек. Умерли 12 327 пациентов, выздоровели – 345 149.

  • Странами-лидерами по количеству заражений являются США (более 13,8 млн), Индия (больше чем 9,4 млн) и Бразилия (больше 6,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 17-я.

  • В Украине не собираются продлевать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Главное за 1 декабря:

  • Новоназначенный британский министр Надим Захави, который ответственен за вакцинацию от коронавируса, предложил ограничить людей, которые откажутся от прививок. Так, им могут запретить посещать рестораны, бары, кинотеатры, спортивные учреждения.

  • В Канаде протестировали на коронавирус треть населения страны – 11,4 млн человек. Из них 370 тысяч тестов оказались позитивными.

  • В Канаде из-за ситуации с коронавирусом ввели ограничения на въезд в страну до 21 января 2021 года. Пока что это не касается граждан США, но не исключено, что запрет будет распространяться и на них.

  • Усиливая меры против второй волны пандемии COVID-19, Турция 30 ноября ввела ночной комендантский час в будние дни и полный комендантский час в выходные.

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